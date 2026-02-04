Ціни на буряк набирають обертів: скільки коштує кілограм овоча в Україні

Обмежена пропозиція овочу на ринку тисне на ціни.

Буряк в Україні коштує вже в середньому на 15% дорожче, ніж тижнем раніше. Гуртові ціни на овоч зросли до діапазона 6-11 грн/кг, інформують аналітики проекту EastFruit.

Подорожчанню сприяє активний попит на буряки: їх стабільно закуповують і оптові компанії, і роздрібні мережі. Водночас пропозиція овочу на ринку обмежена, оскільки частина фермерів не поспішає з продажами буряків високої якості, розраховуючи на подальше зростання цін.

Експерти припускають, що зростання вартості буряка може бути тимчасовим явищем. Подальше подорожчання стимулюватиме фермерів розпочати розпродаж овочу зі сховищ. Таким чином, пропозиція зросте, і ціни знову підуть донизу.

Загалом столовий буряк в Україні на початку лютого продається в середньому на 47% дешевше, ніж рік тому.

Ціни на буряк в супермаркетах України

Кілограм буряків в Novus продають по 8,99 гривні.

В Сільпо борщовий овоч коштує 12 гривень за кіло.

Ціна буряку в АТБ становить 8,49 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

На минулому тижні додали в ціні і інші овочі борщового набору – білокачанна капуста та морква. Городина дорожчає повільно, в середньому по гривні за кілограм.

Проте заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає, що таке поступове наростання цін триватиме ще довго – принаймні до надходження в продаж першого врожаю з відкритого ґрунту.

