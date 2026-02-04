Окупанти просунулись біля трьох важливих міст на Донеччині, - DeepState

Запеклі бої у Донецькій області тривають.

Російським загарбникам вдалося просунутися поблизу трьох важливих міст у Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState в Telegram. "Ворог просунувся у Покровську, Мирнограді та поблизу Сіверська", - йдеться у повідомленні.

Усі три міста знаходяться в Донецькій області. Місто Сіверськ є окупованим російськими загарбниками. Зі сторони Сіверська росіяни намагаються наступати в напрямку Слов’янська і Краматорська.

Відео дня

Міста Покровськ і Мирноград на мапі DeepState теж значаться як "окуповані".

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, Силам оборони довелося залишити Сіверськ у грудні 2025 року.

За даними аналітиків DeepState, у січні загарбники окупували 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж було у грудні та у листопаді минулого року.

Військовий оглядач Денис Попович зазначав, що весь фронт є ареною позиційної війни, де або ворог намагається просуватися або ЗСУ намагаються контратакувати. На його думку, успіхи росіян на Покровському напрямку загрожують Україні втратою Покровська та Мирнограда.

Наприкінці січня повідомлялося, що Мирноград майже повністю опинився під контролем російських військ. Ворог розгорнув там комендатуру, артилерію та штаби. Водночас, ЗСУ утримують позиції на півночі Мирнограда

Вас також можуть зацікавити новини: