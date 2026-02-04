Українці схиляються до 'немислимого' варіанту заради миру, - NYT

Те, що здавалося неприйнятним на початку війни, зараз підтримує майже половина населення.

Під кінець четвертого року повномасштабної війни усе більше українців готові віддати Росії Донбас. Це поступка, що була немислимою навесні 2022 року, пише The New York Times.

Значення Донбасу

Як зазначають автори публікації, Україна роками зміцнювала оборону на Донбасі, а в боях за цей регіон "втратила величезну кількість солдатів". Після чотирьох років повномасштабної війни Україна досі контролює 20% Донецької області та кілька клаптиків землі, що адміністративно належать до Луганської області.

NYT зазначає, що для Кремля захоплення Донбасу, де Росія зазнала значно більших втрат, ніж Україна, стане можливістю оголосити про перемогу. Навіть попри те, що головна мета – підкорення усієї України – залишається недосяжною.

Разом з тим здача Донбасу може заплямувати політичну репутацію та історичний спадок президента Зеленського. Як пише NYT, він ризикує втратити образ героїчного лідера, який захищав державу, і натомість отримати славу того, хто віддав Росії шмат території, де досі проживає близько 190 000 людей.

Українці схиляються до поступок

Соціологічні опитування відображають зростаючу готовність українців до територіальних поступок заради закінчення війни, пише NYT.

Так, у травні 2022 року, коли Сили оборони щойно розгромили та відігнали російські війська в битві за Київ, опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що 82% українців проти здачі територій за будь-яких обставин.

В новому опитуванні, яке КМІС опублікував у понеділок, 40% респондентів висловили згоду відмовитися від Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Однак NYT наголошує, що для тих українців, які готові до територіальних поступок, надання надійних гарантії безпеки є надзвичайно важливою умовою для цього. Люди побоюються, що без таких гарантій Росія просто відновить сили і продовжить наступ вже з нових позицій.

Поступки очима пересічних українців

Для ілюстрації цих поглядів автори публікації наводять думку жінки на ім’я Христина Юрченко, яка вклала багато сил у створення власної танцювальної студії на Донбасі, але готова на поступки цим регіоном, якщо це покладе край війні.

"Для мене мир є пріоритетом, і якщо після того, як ми віддамо Донбас, війни точно не буде, я буду готова виїхати", – сказала вона, але наголосила, що підтримала б здачу території лише за умови, що союзники нададуть Україні вагомі гарантії післявоєнної безпеки.

Війна в Україні: стратегічна ситуація

Як писав УНІАН, стратегія Путіна у війні проти України змінилася: замість прямого просування на фронті Кремль дедалі активніше використовує удари по українській енергетичній інфраструктурі як спосіб тиску на цивільне населення та владу.

Російські атаки справді завдали значних руйнувань енергомережі й системам опалення житлових районів, створивши ризик масштабних проблем із теплом і світлом у розпал зими, однак українське суспільство зберігає прагнення до миру на своїх умовах, а український уряд наполягає на твердих гарантіях безпеки.

