Детективи викрили нардепа на розкраданні майна Нацакадемії аграрних наук

В СБУ зазначають, що нардеп організував схему привласнення майна академії.

Народний депутат підозрюється в організації схеми привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні не вказується прізвище нардепа, але джерела агентства зазначають, що йдеться про Анатолія Гунька, який обирався до парламенту від партії "Слуга народу" в окрузі, але був вигнаний з фракції через корупційний скандал. В СБУ повідомили, що нардепа 2 роки тому викрили на хабарі за вирішення "земельних питань", а тепер задокументувано "нові злочини".

"Наразі встановлено, що нардеп також організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн", - зазначають в СБУ.

В НАБУ повідомили, що викрито схему заволодіння врожаєм соняшника та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Сказано, що організатори - народний обранець, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія $85 тис. хабаря, та депутат Київської обласної ради.

За даними слідства, у 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тис. тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн.

У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах.

В НАБУ зазначили, що підозру повідомили, зокрема, нардепу нинішнього кликання Верховної Ради, депутату Київської обласної ради за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою"). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нардеп Гунько: чим прославився раніше

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Гунько обирався за підтримки партії "Слуга народу" у виборчому окрузі 208 Чернігівської області.

8 серпня 2023 року нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька затримали разом з двома спільниками у справі щодо передачі підприємцеві державної землі під обробку. Його викрили під час отримання першого траншу хабара у $85 тис. Наступного дня НАБУ та САП оголосили йому про підозру у хабарництві.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про виключення Анатолія Гунька з фракції.

9 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Гуньку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

