Тисячі українців до 45 років отримують пенсію за віком: скільки в Україні молодих пенсіонерів

Пенсійний вік в Україні становить 60 років, проте деякі пільги дозволяють людям виходити на пенсію набагато раніше.

Станом на грудень 2025 року в Україні було 7,6 тисячі пенсіонерів за віком, яким не виповнилося 45 років, йдеться у публікації "Економічної правди".

"За даними Пенсійного фонду, у грудні 2025 року в Україні було 3 тисячі пенсіонерів за віком та 4,6 тисячі осіб, які отримують пенсію за вислугу років (колишні військові, правоохоронці, прокурори та судді), яким не виповнилося 45 років", - ідеться у матеріалі.

Зазначається, що пенсійний вік в Україні, за чинним законодавством, становить 60 років, проте деякі пенсійні пільги дозволяють людям виходити на пенсію набагато раніше. Як правило, такі пільги держава надала окремим категоріям осіб, пенсія яким розраховується не за загальним, а за спеціальним законодавством (спецпенсіонерам).

Зокрема, більш ранній вихід на пенсію передбачений для колишніх кадрових військових та працівників правоохоронних органів (з 45 років), "чорнобильців" (50-55 років), суддів (законодавство не обмежує мінімальний вік, у якому суддя може отримувати довічне грошове утримання), людей, які працювали на небезпечних виробництвах (45-55 років).

За даними ЕП, наприкінці 2025 року стало відомо, що один спецпенсіонер – колишній прокурор Дмитро Казак – отримує пенсію у 36 років. Ба більше, розмір його пенсії перевищував максимально дозволені законом 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (23,1 тис. грн) майже у 7 разів та становив 156 тис. грн на місяць.

Як йдеться у статті, старий закон гарантував прокурорам набагато вищі пенсії: 80-90% від зарплати проти 60% у чинному. Цією лазівкою скористався і Казак, попросивши суд зобов'язати Пенсійний фонд рахувати йому пенсію за нечинним законодавством.

У 2025 році середній вік виходу прокурорів на пенсію за вислугу років становив 47 років. При цьому в Україні нараховувалося шість прокурорів-пенсіонерів, яким не виповнилося навіть 40 років. Як правило, такі люди продовжують працювати в органах прокуратури, отримуючи і пенсії, і зарплати.

Щоразу, коли розміри їхніх зарплат змінюються, вони звертаються до суду з вимогою перерахувати розміри пенсії, аби вони становили 80-90% від заробленого. У 2025 році в Україні було 5 739 прокурорів, які отримували пенсію за вислугу років. З них 2 262 працювали, і з цих осіб 1 150 не виповнилося 50 років.

Обмеження спецпенсій в Україні – останні новини

У січні 2025 років Міністерство соціальної політики повідомило про обмеження найбільших спеціальних пенсій у 2025 році. Загалом під обмеження потрапляли понад 17 тисяч пенсіонерів. Так, законом про державний бюджет на 2025 рік затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в 4 чи більше рази перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Кабінет міністрів працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї. Міністр соціальної політики Денис Улютін розповів, що ідея полягає в тому, щоб одночасно працювали три складові: солідарна система, спеціальні пенсії та накопичувальна частина.

