Російський бюджет тріщить по швах через обвал доходів від нафти, - Reuters

Енергетичні доходи можуть впасти на 18% за підсумками 2026 року.

Дефіцит державного бюджету Росії може зрости майже втричі від офіційного цільового показника до кінця 2026 року, оскільки падіння закупівель нафти Індією та зростання торговельних знижок на нафту зменшують доходи. Водночас витрати можуть бути вищими, ніж очікувалося, пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до російського уряду.

Джерело посилалося на розрахунки економістів з урядового аналітичного центру, публікація яких не планується. Це вказує на зростаючий тиск на російську економіку, яка стикається з санкціями, високими процентними ставками та нестачею робочої сили.

Розрахунки показали можливе падіння доходів від енергетики на 18% у 2026 році порівняно з планом уряду, що призведе до зростання дефіциту до 3,5% - 4,4% валового внутрішнього продукту порівняно із запланованими 1,6% ВВП. Оцінки також передбачають зростання витрат на 4,1% - 8,4%.

Відео дня

Очікується, що загальні доходи бюджету скоротяться на 6% від плану до 37,9 трильйона рублів (494,78 мільярда доларів).

"Бюджетна ситуація різко погіршується. Доходи будуть меншими, а витрати – вищими", – сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Згідно з останніми даними, доходи бюджету від енергетики в січні скоротилися вдвічі, досягнувши найнижчого рівня з липня 2020 року – 393,3 мільярда рублів (5,13 мільярда доларів).

Російська економіка, яка відносно добре розвивалася протягом перших трьох років війни, різко сповільнилася минулого року, оскільки боротьба центрального банку з інфляцією підняла процентні ставки до найвищого рівня з початку 2000-х років.

Західні санкції, спрямовані проти російського енергетичного сектору та його клієнтів, призвели до того, що російська нафта торгується зі знижкою понад 20% від міжнародних еталонних цін.

Зростання рубля на 45% до долара минулого року також вплинуло на доходи, оскільки податки на нафту розраховуються в американській валюті, але сплачуються в рублях.

Розрахунки були зроблені до того, як президент США Дональд Трамп заявив, що переконав Індію припинити купувати російську нафту, але джерело повідомило, що вони базуються на передбачуваному 30% падінні індійських закупівель, і це припущення поки що залишається в силі.

Зазначається, що Росія має 4,1 трильйона рублів бюджетних резервів, які уряд може використати для покриття дефіциту, але аналітики оцінюють, що за нинішніх темпів зниження доходів ці резерви будуть значною мірою вичерпані протягом року.

Оцінки аналітичного центру загалом збігаються з оцінками комерційних банків та інших дослідницьких установ. Так, аналітики Alfa Investment прогнозують, що якщо поточні знижені ціни на нафту та курс рубля збережуться, бюджет може недоотримати близько 3 трильйонів рублів доходів цього року, що означає використання 73% бюджетних резервів.

Аналітики ВТБ, другого за величиною банку Росії, підрахували, що держава виведе 2,5 трильйона рублів з резервів у 2026 році, залишивши лише 1,6 трильйона рублів "подушки безпеки".

Доходи Росії - останні новини

Російська економіка стрімко втрачає джерела наповнення бюджету. Експорт нафти падає, покупці відмовляються від російських енергоносіїв, а "золота бульбашка", що фінансувала війну, може луснути.

Як писало видання The New York Times, обвал доходів від нафти підштовхнув Росію до прямих переговорів з Україною. Скорочення доходів призвело до зростання бюджетного дефіциту, підвищення податків і нарощування державного боргу РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: