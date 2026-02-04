Долар здав позиції, а євро подорожчав: офіційний курс валют на 5 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,04 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 5 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня , в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,18/43,21 грн/дол., а євро - 51,06/51,08 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 4 лютого подорожчав на 20 копійок і становив 43,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 15 копійок і складав 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,77 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро не змінився і становив 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

