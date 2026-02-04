Простих рішень не буде: в ОП жорстко висловилися про мобілізацію

Інші країни теж стикалися з подібними проблемами після кількох років війни.

У питанні мобілізації зараз не може бути простих рішень, на четвертому році війни важко забезпечити потребу фронту в людях на бажаному рівні. Про це у публічному інтервʼю на майданчику "Нової країни" сказав Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, зазначає LB.ua.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на фронті та недостатньої укомплектованості підрозділів, він зауважив, що "на четвертому році війни важко забезпечити потребу фронту в людях на такому рівні, на якому нам хотілося б".

"Щоб одразу отримати оперативну перевагу і її реалізацію на стратегічному рівні", - сказав Паліса і додав, що високий рівень виснаження піхотних підрозділів був навіть тоді, коли він був командиром бригади.

Відео дня

Представник ОП висловив думку, що маючи позитивну динаміку мобілізації за останні сім місяців, було створено умови, за яких "хоч частково зможемо усунути виснаження" підрозділів піхоти.

Паліса вважає, що за чотири-п'ять місяців буде значно полегшено роботу тактичного та оперативного рівнів. А також буде усунуто певні операційні проблеми, які заважають з'єднанням бути ефективними на полі бою.

"І створимо умови для того, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту, коли, умовно кажучи, підрозділ воює по запчастинах: одна частина бригади - на одному напрямку, інша - на іншому", - сказав він.

Що з мобілізацією

На запитання щодо ситуації з мобілізацією Паліса висловив думку, що було провалено її інформаційний супровід.

"По мобілізації зараз не може бути простих рішень і "срібних куль", особливо за чотири роки повномасштабної війни", - підкреслив заступник керівника ОП.

Він навів приклад проблем з мобілізацією Сполучених Штатів Америки під час В'єтнамської війни. "Навіть повернімося до конфлікту Ізраїля в Секторі Гази: скільки вони провоювали до того моменту, поки у них з їхньою системою мобілізації, з підготовленим резервом почалися проблеми", - сказав Паліса.

Так, вважає він, в плані мобілізації потрібна єдність суспільства та розуміння того, що державу потрібно захищати, і "ніхто, крім нас, цього не зробить".

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомлялося, Паліса зауважив, що контракт "18-24" був спробою підтримати молодь, яка хоче приєднатися до Збройних сил України, але повністю замінити мобілізацію ця програма не здатна.

Водночас він підкреслив, що ці люди прийшли самі, розуміють свої цілі і більше вкладаються у підготовку. Крім того, вони мають більше енергії та драйву.

Вас також можуть зацікавити новини: