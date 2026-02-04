Російські оборонні компанії зникають з основних авіасалонів в Азії: в чому причина

Водночас виробники РФ почали активніше зʼявлятися на Близькому Сході.

Російські оборонні компанії зникли з основних авіасалонів в Азії. На думку експертів, це свідчить про скорочення та все більшу концентрацію експортної галузі озброєнь країни. Про це пише Defense News.

За словами журналістів, російські виробники другий рік поспіль були відсутні у списку учасників Сінгапурського авіасалону - найбільшої авіакосмічної виставки в Азії, яка проходить з 3 по 8 лютого.

Раніше РФ мала набагато більшу присутність на цьому заході та навіть запускала спільні виставкові павільйони на виставці 2020 року для "Російських вертольотів" та Обʼєднаної авіабудівної корпорації.

"Те, що ми бачимо, - це не стратегічний відхід від Азії, а вимушений перерозподіл під впливом серйозних структурних обмежень. Відсутність Росії на цих ключових виставках відображає скорочення, регіоналізацію та посилення концентрації її профілю експорту озброєнь, що посилилося через війну в Україні", - пояснив науковий співробітник Швейцарського інституту Близького Сходу Франческо Ск'яві.

Водночас впродовж останнього року російські виробники зброї все активніше завойовують потенційних клієнтів на Близькому Сході, особливо в регіоні Перської затоки. Це доводить присутність Росії на оборонних виставках, таких як IDEX і NAVDEX у лютому 2025 року в Абу-Дабі.

Ск'яві каже, що активність Москви на Близькому Сході та в Африці є "вибірковою та компенсаційною", наводячи як приклади придбання Алжиром літаків Су-57 та продовження співпраці з Малі, східною Лівією та Ефіопією.

Раніше стало відомо, скільки техніки отримає російська армія у 2026 році. У Міноборони країни зазначили, що війська РФ мають отримати понад 310 тисяч зразків техніки та близько 21 мільйона засобів ураження.

"‎У січні вже надійшло понад 10 тисяч одиниць озброєння та близько 2 мільйонів засобів ураження"‎, - сказав міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

Також повідомлялось, що Росія шукає замовників на свій "новий БТР", який відстав на 25 років. Відомо, що вперше цю техніку представили під час пропагандистського форуму "Армия 2023". Згодом його помітили у Білорусі поблизу Польщі, під час навчань "Запад 2025".

