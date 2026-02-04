АЗС знову переписують цінники: скільки теперь коштує бензин та дизель

Зростання цін на пальне найближчим часом триватиме через "генераторний" попит.

За перший місяць 2026 року АЗС переписали цінники на пальне. У січні середня вартість бензину А-95 зросла на 2,39 грн/л (до 60,65 грн/л), а дизелю – 1,95 грн/л (60,26 грн/л), повідомляє enkorr.

Журналісти зазначають, що найбільше подорожчав арктичний дизель. У середньому його вартість зросла на 8-10 грн/л - до 72,99-74,99 грн/л.

"І його немає, поява в колонках недовга", - додає видання.

У розрізі мереж АЗС на 2 грн/л, за підсумками січня, зросла вартість бензину в ОККО, WOG, "Укрнафти", UPG. А от SOCAR і Grand Petrol підвищили цінник на 3 грн/л.

"Останній вийшов на ринок з найвищою ціною на бензин і дизель – 64,99 грн/л. Преміальний дизель в ОККО, WOG, UPG і SOCAR здорожчав на 8-10 грн/л - до 72,99-74,99 грн/л", - зазначає видання.

Також на 3 грн/л збільшилися цінники на бензин і дизель у полтавських операторів BVS і "Автотранс" - до 62,99 грн/л. "Авантаж 7" додав до бензину 3 грн/л (57,95 грн/л), до дизельного пального - 1,50 грн/л (56,45 грн/л). На понад 3 грн/л подорожчав бензин в операторів "Олас", Ovis, SUNOIL і "Маркет".

Причинами зростання цін на пальне на АЗС видання називає підвищення цін на нафту, девальвація гривні до іноземних валют, а також зростання попиту на пальне для генераторів через тривалі відключення світла. Журналісти очікують, що зростання цін на пальне триватиме.

"Найближчим часом ціни на пальне ще зростатимуть. Складна ситуація з електропостачанням зберігатиме генераторний попит, який продовжить під’їдати обсяги пального. Триматиме в тонусі роздрібний ринок ще й динаміка валютного курсу і зовнішнього ринку, який нині чутливо реагує на розвиток подій у відносинах між США та Іраном", - підсумовує видання.

16 січня директор консалтингової компанії "‎А-95"‎ Сергій Куюн прогнозував, що вартість пального в Україні може зрости на 2 гривні за літр упродовж наступних двох тижнів, проте його запасів має вистачити.

Засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін також прогнозував подорожчання пального. Він пояснив, що запаси палива у трейдерів закінчилися ще у середині січня - на два тижні раніше, ніж планувалося, через необхідність заправляти генератори.

До того ж заява міністра енергетики Дениса Шмигаля про те, що запасів палива в Україні вистачить на 20 днів, створила ажіотаж.

