У Києві 1100 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення, - Зеленський

Президент чекає на конкретні відповіді щодо чітких термінів відновлення постачання тепла.

У Києві бригади з відновлення тепла і світла виснажені. Кількість бригад буде збільшена, аби була ротація працівників. Наразі понад тисяча багатоквартирних будинків не мають опалення.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram за підсумками селекторної наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів.

Зокрема, за словами президента, станом на сьогодні найскладніша ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Також важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині.

"Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад - люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - наголосив Зеленський.

Окремо на нараді детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів.

Крім того, були й окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України.

Ще доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині.

Разом з тим, Зеленський доручив премʼєр-міністру України Юлії Свириденко підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні.

Раніше Зеленський розкрив деталі про удар РФ по енергетиці в ніч проти 3 лютого. Як стало відомо, окупанти запустили 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких - "Шахеди".

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

