Чоловік роками літав безкоштовно, скориставшись лайфхаком з кіно

Історія, яку розслідують правоохоронні органи, виявила серйозні проблеми з безпекою.

Канадієць отримав сотні безкоштовних авіаперельотів рейсами кількох авіакомпаній США, видаючи себе за пілота або бортпровідника поза службою. Про це пише Business Insider.

Голівудське шахрайство

За словами прокурорів, фігурант справи чоловік ніколи не платив за квитки, однак експерти наголошують: головна проблема полягає не у фінансових втратах авіакомпаній, а в серйозних прогалинах у системах безпеки, які викрила ця схема.

У федеральному обвинувальному акті, поданому на Гаваях, ідеться, що 33-річний Даллас Покорнік працював бортпровідником в авіакомпанії з Торонто у 2017–2019 роках. У період з 2020 по 2024 рік він нібито використовував фальшиве службове посвідчення, яке створене на основі документів його колишнього роботодавця, щоб отримувати безкоштовні квитки на рейси трьох американських авіакомпаній.

Як пояснюють автори, більшість авіакомпаній дозволяють членам екіпажів та іншим своїм співробітникам поза зміною літати безкоштовно або з великою знижкою за наявності вільних місць на рейсі. У судових документах також зазначається, що Покорнік іноді просив доступ до так званого jump seat – запасного крісла в кабіні пілотів, яке призначене для галузевих фахівців, зокрема регуляторів або пілотів поза чергуванням. Водночас не уточнюється, чи отримував він фактичний доступ до кабіни літака, адже пілотом він не є.

Дії Покорніка, як стверджує Міністерство юстиції США, свідчать про можливість обходу кількох рівнів контролю – перевірки посвідчень авіакомпаній, доступу до аеропортових зон і процедур посадки, призначених лише для екіпажів.

Що кажуть експерти

"Усім подобається критикувати авіакомпанії, і легко подумати, що їх просто ошукали. Але насправді дії цієї людини надзвичайно серйозні. Потенційний терорист може побачити в цьому лазівку й сказати: "Дивіться, система має прогалину", - заявив авіаційний аналітик Генрі Хартевелдт.

Як зазначається, справа набула загальнонаціонального розголосу у січні, після екстрадиції Покорніка з Панами. Фігуранту висунуто два обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку. Треба зазначити, що своєї провини він не визнав, однак у разі засудження йому загрожує до 20 років ув’язнення та штраф до 250 тисяч доларів.

Користувачі інтернету вже порівнюють історію Покірника з подіями фільму "Спіймай мене, якщо зможеш", в якому герой Леонардо Ді Капріо видає себе за пілота. Втім, події фільму відбуваються у 1960-х роках, тоді як дії Покорніка мали місце вже після терактів 11 вересня – в умовах значно жорсткішої авіаційної безпеки.

За словами Хартевелдта, цей випадок вказує на слабкі місця у системах верифікації авіакомпаній, які значною мірою ґрунтуються на взаємній довірі між перевізниками щодо чинного статусу членів екіпажів.

Він додав, що персонал аеропортів мав неодноразово приймати фальшиві документи Покорніка без належної перевірки в базах даних, і досі незрозуміло, як йому вдавалося регулярно отримувати посадкові документи для проходження контролю безпеки.

Колишній пілот авіакомпанії Марк Стівенс зазначив, що особливе занепокоєння викликають повідомлення про спроби потрапити на jump seat, адже кабіна пілотів є однією з найбільш захищених зон в авіації.

"Якщо член екіпажу іншої авіакомпанії хотів летіти в моїй кабіні, він мав надати ліцензію пілота, службове посвідчення компанії та чинну медичну довідку. Він мав би підробити все це, і саме тому ця історія здається мені такою дивною", – сказав Стівенс.

Потенційні наслідки подібних збоїв у системі стали очевидними у жовтні 2023 року, коли пілот Alaska Airlines поза службою, що перебував на jump seat у кабіні рейсу Horizon Air, спробував вимкнути двигуни літака в польоті. Тоді екіпажу вдалося знерухомити чоловіка, який перебував у стані психічної кризи, й безпечно посадити літак.

Поки що невідомо, які саме авіакомпанії стали жертвами шахрайства, але прокурори згадували, що штаб-квартири цих перевізників розташовані в Гонолулу, Чикаго та Форт-Ворті. Ці міста відповідають штаб-квартирам Hawaiian Airlines, United Airlines та American Airlines. Porter Airlines базується в Торонто.

Дірки в протоколах безпеки

За словами Стівенса, важко уявити, як Покорнік міг пройти шлях від входу в аеропорт до виходу на посадку, маючи лише фальшиве посвідчення. Адже службові перельоти зазвичай потребують підтвердженого профілю співробітника, дійсного табельного номера та підтвердження актуального працевлаштування.

В аеропортах також існує окрема лінія контролю для пілотів і бортпровідників – Known Crew Member (KCM). Процедура там менш сувора, ніж для звичайних пасажирів, оскільки члени екіпажів проходять розширені перевірки безпеки. Водночас система KCM доступна лише для авіакомпаній США і не поширюється на іноземних перевізників, тоді як Покорнік, за даними слідства, видавав себе за співробітника канадської авіакомпанії.

Теоретично він міг використати фальшиві документи на стійці реєстрації до зони безпеки, отримати справжній посадковий талон і пройти стандартний пасажирський контроль. Працівники авіакомпаній, які летять у режимі очікування, часто отримують тимчасові документи ще до підтвердження місця в літаку.

Серед можливих пояснень – комп’ютерна помилка, використання викраденої особи чинного працівника або допомога з боку когось ізсередини.

На гейті, за словами Стівенса, для доступу до jump seat агент мав би перевірити документи "пілота" в системі авіакомпанії. Й експерт припускає, що в системі бронювання могло не бути фото Покорніка, оскільки посвідчення видане іншою авіакомпанією.

Навіть якщо Покорнік не потрапив до кабіни пілотів, масштаб інциденту викликає серйозне занепокоєння, вважають фахівці. Адже він здійснив сотні перельотів рейсами трьох авіакомпаній протягом кількох років – що свідчить не про збій в одній системі, а про систематичне обходження незалежних процедур безпеки різних перевізників і аеропортів.

"Авіакомпанії мають бути вдячні, що ці слабкі місця були викриті відносно безпечно, але водночас їх має тривожити сам факт їхнього існування. Служби безпеки повинні з’ясувати, як саме він це зробив: його досвід може допомогти запобігти подібним порушенням у майбутньому", - підсумував Хартевелдт.

