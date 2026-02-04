Китай рятує російський нафтовий експорт від падіння у піке, - Bloomberg

За даними Bloomberg, у відкритому морі зберігається 140 мільйонів барелів російської нафти.

Обсяги експорту російської нафти залишаються стабільними, незважаючи на зменшення імпорту російської сировини Індією, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що за період з 3 січня по 1 лютого РФ щодоби у середньому відвантажувала 3,27 мільйона барелів нафти, що на 50 тисяч барелів більше, ніж за період з 27 грудня 2025 року по 25 січня 2026 року.

Виручка від нафтового експорту РФ за період з 3 січня по 1 лютого зросла до 985 мільйонів доларів на тиждень. Додаткові заробітки РФ отримала завдяки зростанню цін на її нафту. За даними міжнародної агенції Argus Media, вартість російської нафти з постачанням з портів на Балтиці зросла до 40,34 долара за барель. Російська нафта з доставкою в Індію подорожчала до 57,63 долара за барель, що є найвищим показником за останні 8 тижнів.

Відео дня

Журналісти констатують, що Китай знову став найбільшим покупцем російської нафти, оскільки імпорт російської сировини Піднебесною зростає, тоді як поставки "чорного золота" з РФ до Індії впали до найнижчого рівня за понад три роки. За даними видання, у січні РФ щоденно відвантажувала до Індії 1,12 мільйона барелів нафти. Це найнижчий показник російського нафтоекспорту до Нью-Делі з листопада 2022 року.

Натомість експорт російської нафти до Китаю, за підсумками першого місяця року зріс до 1,65 млн барелів нафти на добу.

"Це найбільший показник з березня 2024 року і другий за величиною місячний показник з часу вторгнення Москви в Україну в 2022 році", - констатують журналісти.

Водночас Bloomberg звертає увагу, що кількість російської нафти, що зберігається в танкерах у морі, продовжує зростати, перевищуючи 140 мільйонів барелів.

Відмова Індії від російської нафти

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент США Трамп після розмови з прем’єром Індії Нарендрою Моді заявив, що Індія відмовилася від купівлі російської нафти.

Разом з тим, сам Моді, коментуючи розмову з Трампом не згадав про відмову від російської нафти.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зі свого боку, заявив, що Кремлю нічого не відомо про відмову Індії від російських барелів.

Тим часом окремі НПЗ Індії звернулися до влади країни за роз’ясненнями у зв’язку з заявою Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: