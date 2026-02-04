Українці дали британській армії критично важливий урок, - Business Insider

Наразі тільки Україна та Росія мають досвід сучасної повномасштабної війни зі співставним ворогом.

Програма тренування українських військових на території Британії виявилася дуже корисною не лише для ЗСУ, але й для британської армії. Британці перейняли в українців багато навичок, необхідних у сучасній війні.

Як пише Business Insider, орієнтуючись на український досвід і прямі поради українців британська армія створила свій перший підрозділ операторів малих БПЛА. Підполковник Бен Ірвін-Кларк, командир елітного 1-го батальйону Ірландської гвардії, розповів виданню, що одним з важливих уроків, які вони отримали від українців у цьому контексті, було усвідомлення потреби у власній дроновій майстерні при батальйоні.

Він наголосив, що війна в Україні показала важливість не лише самого лише використання дронів, але й швидкого їх ремонту, модернізації та адаптації до специфічних умов і потреб конкретної ділянки фронту. Замість того, щоб тижнями чекати на поставки комплектуючих від виробника чи з центральних армійських складів, простіше, швидше та дешевше відремонтувати або модифікувати дрон власними силами.

І важливим інструментом тут стають 3D-принтери, які скорочують строк повернення дрона у стрій з кількох тижнів до кількох годин. А це вже важливо для підтримання боєздатності підрозділу.

Як пише Business Insider, важливість фронтових дронових майстерень, оснащених 3D-принтерами – далеко не єдине, чому британці навчилися від українців. Важливі уроки були засвоєні у тому, як виглядає сучасний бій в окопі, як ці окопи треба захищати від дронів тощо.

"Україна веде війну, несхожу на ті, з якими західні військові стикалися десятиліттями – масштабну, виснажливу промислову війну на виснаження проти рівного супротивника. Натомість нещодавні операції США та Великої Британії були здебільшого кампаніями проти повстанців", – зауважує Business Insider.

