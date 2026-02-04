'Проблема величезна': енергетики замовчуть реальний стан справ в енергосистемі, - нардеп

Сергій Нагорняк зазначив, що потрібні величезні ресурси на відновлення підстанцій "Укренерго".

Росія не полишає спроб розділити енергосистему Україну на "острови", а енергетикам варто припинити пом’якшувати проблему. Таку думку в ефірі телеканалу Новини live висловив член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.

"Навіть вчорашня нічна атака (масована атака РФ на українську енергетику в ніч проти 3 лютого, – УНІАН) була спрямована на те, щоб розрізати на острови нашу енергосистему. Вони (РФ, - УНІАН) били не лише по генерації, били по ТЕЦ і били по підстанціям "Укренерго"…Поки що нам вдається тримати енергосистему цілісною. Ми відновлюємо усі підстанції", - зауважив парламентар.

Водночас він закликав енергетиків "відверто почати говорити" про ситуацію в енергосистемі.

Відео дня

"Укренерго" має відверто говорити на ставках (засіданнях ставки Верховного Головнокомандувача під головуванням президента України, – УНІАН), куди їх запрошують. Щоб вони не розповідали, що вони за добу усе відновили і все добре. Тому що аварія яка сталася 31 січня (аварія в енергосистемі, яка призвела до зупинки метро у Києві та Харкові і застосування спеціальних графіків аварійних відключень у Києві Київській, Житомирській, Харківській областях, - УНІАН) це не наслідки погодних умов. Не потрібно якось пом’якшувати проблему, аби її не бачити. Проблема насправді є і величезна", - підкреслив Нагорняк.

За його словами, кожна з підстанцій "Укренерго" дуже сильно побита і потрібні величезні ресурси на їх відновлення.

"І коли аварійні служби "Укренерго" приїздять та відновлюють електропостачання за кілька годин або протягом доби, то це не означає, що вони відновили роботу електропідстанції. Вони застосовують резервні схеми підключення", - пояснив парламентар.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч на 3 лютого окупаційна армія РФ завдала прицільного удару по об’єктах теплогенерації у восьми областях України. Пошкоджень зазнали ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували теплом домівки простих громадян. Тільки в столиці понад тисячу багатоквартирних будинків залишилися без опалення в найжорсткіші лютневі морози.

Крім того, у Харкові внаслідок ворожої атаки пошкодження отримала ключова ТЕЦ, через що тисячі мешканців міста залишилися без тепла.

Через наслідки останньої масованої атаки РФ, за оцінками енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, мешканці Києва у лютому матимуть до 6 годин світла протягом доби.

Вас також можуть зацікавити новини: