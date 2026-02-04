Генштаб РФ поставив собі амбітну мету до квітня: в ОП розкрили деталі

На Одесу та Миколаїв, вважає він, топ російського генералітету поки що не дивиться, водночас Донбас - це першочергове завдання, яке виконуватимуть російські війська.

Захоплення російськими окупантами Запорізької та Херсонської областей зараз виглядає як фантазія. Про це у публічному інтервʼю на майданчику "Нової країни" сказав Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, пише lb.ua.

Відповідаючи на запитання щодо основних викликів для Сил оборони України у 2026 році та того, які загрози, тенденції та сценарії цього року він бачить, Паліса зауважив, що розвідка вказує на те, що плани росіян не змінились.

"Задача до кінця березня - початку квітня російським військам - вийти на адмінкордони Донбасу. Ці задачі незмінні були і протягом минулого року, вони мільйон разів переносилися", - сказав він і додав, що не бачить спроможностей Росії виконати це завдання у визначений термін.

Відео дня

Паліса наголосив, що окремо у росіян є плани створити буферну зону: Харківська та Сумська області, по максимуму в Дніпропетровській області та Запорізький напрямок.

"Створити в майбутньому сприятливі умови, які дозволять розпочати захоплювати Запорізьку й Херсонську області в їхніх територіальних межах. Зараз це виглядає як фантазія", - сказав представник ОП.

Південь України

На уточнення щодо півдня України, Одеси та Миколаєва, Паліса зауважив, що на стратегічному рівні вони розглядають ці питання.

"Але я впевнений, що, об'єктивно оцінюючи власні спроможності, топ російського генералітету поки що не дивиться в тому напрямку", - сказав він.

Сценарії на рік

Відповідаючи на запитання щодо сценаріїв на 2026 рік, Паліса наголосив, що Донбас - це першочергове завдання, яке виконуватимуть російські війська.

"І Запорізький напрямок - створюватимуть умови, щоб здобути будь-який оперативний успіх. Що намагалася зробити Росія в цій війні: швидко досягти стратегічного успіху і в процесі стабілізації лінії фронту створити умови для оперативного успіху. Наша задача була не дати їм реалізувати оперативний успіх, забезпечити стабільність лінії зіткнення", - сказав заступник керівника ОП.

Він наголосив, що оперативний успіх за чотири роки війни змогли реалізувати лише українці. "Херсон, Харків. І ще, заради справедливості, на початку війни, напевно, можна рахувати частину тимчасово окупованої території Запорізької області. Але тут ми спишемо, напевно, на ефект раптовості", - сказав Паліса.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики моніторингового проєкту DeepState заявили, що російські окупанти просунулися у Покровську, Мирнограді та поблизу Сіверська.

Усі три міста знаходяться в Донецькій області. Сіверськ окупований російськими загарбниками. З його боку росіяни намагаються наступати в напрямку Слов’янська та Краматорська. Покровськ та Мирноград на мапі DeepState також значаться як "окуповані".

Вас також можуть зацікавити новини: