Командир полку 'Ахіллес' назвав дрон, яким росіяни гатять по логістиці і артилерії

Він зазначив, що ці дрони дешеві, але ефективні за рахунок масовості.

В даний час основними розвідувальними засобами окупантів є дрони Supercam, Zala, "Орлан" і "Вєщій Олєг", які можуть вести розвідку в денний і нічний час. Також росіяни модернізували "Молнію" і тепер вона суттєво впливає на позиції ЗСУ.

Про це в коментарі АрміяInform розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Ланцети" і розвідувальні дрони

Федоренко зазначив, що зараз росіяни застосовують в парі з розвідувальними дронами й ударні, приміром, такі як "Ланцет".

"Противник провів модернізацію цього боєприпасу, і він може працювати як автономний розвідувально-вогневий комплекс", - деталізував військовий.

Федоренко розповів, що росіяни запускають "Ланцет" вздовж певного логістичного маршруту, яким користуються ЗСУ, або направляють в район, де раніше вони могли виявити українську артилерію чи іншу легкоброньовану або важкоброньовану техніку.

"Як наслідок, ворог намагається масштабувати кількість цих засобів і певна їхня присутність на лінії бойового зіткнення є. Тому Сили оборони і 429-та бригада "Ахіллес" збивають ці розвідувальні й ударні дрони в зонах своєї відповідальності", - сказав він.

Загроза російських БпЛА "Молнія"

Крім того, Федоренко розповів, що росіяни суттєво модернізували БпЛА "Молнія", збільшивши корисне навантаження, яке він може підняти.

""Молнії" діляться на дві категорії. Перша - одномоторний БпЛА, зроблений "з лайна і палок". Але те, що він так зроблений, не скасовує його достатньо серйозного вогневого впливу по наших позиціях", - зазначив Федоренко.

Він сказав, що в такій модифікації він міг нести корисне навантаження понад 3 кг.

"Переважно це були уламкові боєприпаси, якими противник бив по нашій логістиці та частково артилерії, злітно-посадкових майданчиках", - розповів військовий і додав, що в якийсь момент росіяни зрозуміли, що шляхом дешевої модернізацій зможуть зробити ці дрони двомоторними.

Як зазначив військовий, це дало змогу ворогу підіймати корисне навантаження вагою близько 10 кг, наприклад протитанкові міни ТМ-72. Він додав, що двомоторна "Молнія" спроможна нести не тільки протитанкові міни, але й інші боєприпаси, які за типами дії можуть бути фугасні, уламкові або кумулятивно-уламкові.

"Оскільки принцип дії, передачі сигналу управління, а також передачі відеосигналу "Молній" організовані за принципом аналогового зв’язку, ми можемо їх подавляти засобами радіоелектронної боротьби, і виявляти засобами радіоелектронної розвідки. А те, що ми виявляємо і бачимо, ми можемо збити", - пояснив військовий.

Федоренко підкреслив, що перевага "Молній" полягає у дешевизні та кількості.

"Якщо на наш злітно-посадковий майданчик прилітає протягом дня 10 "Молній", які несуть по 10 кг корисного навантаження, то навіть однієї, яка прорветься, достатньо для того, щоб завдати серйозного ураження. Тож, якщо росіяни з однієї позиції протягом доби запустять 20, з яких навіть 17‒18 було б подавлено, але 2‒3 долетіли, це все одно не скасовує дуже суттєвого вогневого впливу на наші позиції", - пояснив він.

Тобто, розмірковує військовий, здавалося б, зроблений "з лайна і палок" засіб реально показав за рахунок своєї дешевизни та масовості достатньо серйозний вогневий вплив.

"Однак такі засоби ворога ми достатньо активно збиваємо. Наприклад, під час атаки в ніч на 3 лютого лише 429-та бригада "Ахіллес" збила до 20 різних бортів ворога", - акцентував Федоренко.

Сьогодні моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що росіянам вдалося просунутися поблизу трьох важливих міст у Донецькій області.

Аналітики деталізували, що ворог просунувся у Покровську, Мирнограді та поблизу Сіверська. Місто Сіверськ є окупованим російськими загарбниками. Зі сторони Сіверська росіяни намагаються наступати в напрямку Слов’янська і Краматорська.

