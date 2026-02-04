РФ вимагає Донеччину не для того, щоб зупинитися: нардеп розкрив плани ворога

Досягти припинення вогню можливе лише за умови, якщо обидві сторони зрозуміють, що не можуть йти далі, вважає Костенко.

РФ піднімає питання про здачу Україною територій Донецької області не для того, щоб зупинитися, а щоб зберегти свої ресурси і направити їх на іншу ділянку фронту. Таку думку в етері Українського радіо висловив Роман Костенко, народний депутат України (фракція "Голос"), полковник СБУ.

"З моєї точки зору, це буде південь, тому що якщо вони навіть зараз зупиняться в Донецькій області, то не можуть існувати, і їх флот не може існувати в умовах того, що у нас є вихід до Чорного моря", – сказав Костенко.

Він зауважив, що наразі жодних домовленостей щодо віддачі Україною території Донецької області немає. Також, за словами нардепа, РФ використовує цю вимогу для того, щоб тягнути час.

"Там різні моменти, чому ми сидимо за тим столом перемовин, чому вони. Ми показуємо, що ми готові до перемовин. Росіяни також – ми бачимо той склад: військовий по факту, представників ГРУ, які приїжджають домовлятися за території. Колись, можливо, гіпотетично, якщо будуть зняті всі оці питання, з моєї точки зору, по територіях і буде якесь сухе перемир'я, просто зупинка вогню. А її можна досягнути, тільки в разі, коли обидві країни будуть бачити, що подальше ведення війни не може йти", – додав Костенко.

Нардеп пояснив, що для цього треба виконати два завдання. Перше - зупинити РФ на лінії фронту. І якщо це вдасться, на перемовинах не буде порушуватися питання віддачі території.

"Я думаю, це вдасться зробити, якщо ми досягнемо тих цифр, які говорить міністр оборони. І закрити небо. Хоча б від "Шахедів", бо це найбільша проблема. І коли ми досягнемо хоча б оцих двох речей, то перемовини будуть, але вони будуть зовсім інші", – зазначив нардеп.

За його словами, Росія також розуміє, що перебуває недалеко від тієї ситуації, яка дозволить Україні диктувати свої вимоги:

"Вони хочуть на цьому моменті, поки в них там із Трампом є якась взаємодія, досягнути і забрати в нас цю частину, бо розуміють, що, може, потім взагалі в них шансу не буде. А це стоїть їх ціль".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 лютого в Абу-Дабі розпочався новий раунд перемовин між Україною та РФ за участі США. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, наразі планується робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

Тим часом Politico пише про ознаки того, що результати переговорів цього тижня можуть нарешті дати відповідь на ключове питання: чи серйозно налаштований російський лідер Володимир Путін на укладення миру. Видання з посиланням на джерела в Україні та США зазначає, що нинішні переговори можуть бути "більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати".

