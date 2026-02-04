Пєсков цинічно пояснив, чому Росія відмовляється закінчувати війну проти України

Речник Кремля заявив, що російські військові вражають ті цілі, які вони вважають "асоційованими з військовим комплексом".

Росія продовжуватиме війну в Україні, поки Київ не прийме "відповідні рішення". Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його цитують російські ЗМІ.

За його словами, позиція Росії "гранично зрозуміла" і українській, і американській переговорним сторонам.

"Росія зберігає свою відкритість. Наша позиція гранично зрозуміла. Вона добре розуміла і київському "режиму", і американським переговірникам. Поки відповідні рішення київським режимом не приняті, "СВО" триває", - висловився Пєсков.

Він додав, що російські військові вражають ті цілі, які вони вважають "асоційованими з військовим комплексом". Щодо нового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі речник сказав, що Кремль поки не планує інформувати про їх результати.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв раніше УНІАН, 4 лютого в Абу-Дабі розпочався новий етап перемовин України, РФ та США. Як заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, відбуватиметься робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна "спільна синхронізація позицій". Він додав, що українські переговірники працюють у межах чітких директив президента Володимира Зеленського та інформують його про перебіг кожного етапу перемовин.

Утім, Politico писало, що цього тижня нарешті стане зрозуміло, чи готовий Путін до миру, мовляв є ознаки того, що результати переговорів нарешті можуть дати відповідь на це ключове питання. Американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ, розповів, що помітив, нібито "росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше", та висловив обережні надії, що "є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні". А колишній високопоставлений український чиновник у коментарі виданню погодився з тим, що відбулися зміни в настрої і тоні з боку Росії за столом переговорів.

