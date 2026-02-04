Місто поруч з Україною оголосили Європейською столицею культури: чим воно цікаве

Словаччина - чудовий варіант для того, щоб почати своє знайомство з туристичними принадами Європи.

У 2026 році два міста носитимуть титул "Європейська столиця культури". У січні титул отримав фінський Оулу. Тепер стало відомо, що другим носієм почесного титулу обрано містечко Тренчин у Словаччині. Про це повідомляє Euronews.

Місто вже розпланувало низку культурних заходів, що проходитимуть протягом року, привертаючи увагу внутрішніх та іноземних туристів. Як пише Euronews, мандрівникам зокрема варто відвідати:

Тренч'янський Град (замок) – головну туристичну пам'ятку міста, де найближчими днями відкриється виставка сучасного мистецтва;

Фестиваль світлового мистецтва, в рамках якого протягом двох днів у квітні по всьому місту з'являться низка інсталяцій;

Splanekor – регата саморобних суден на річці Ваг у липні;

молодіжний музичний фестиваль "Гараж" у липні;

фестивалем мостів Fiesta у вересні;

Altofest з виставами, що проходитимуть у будинках по всьому місту, у жовтні.

Чим ще цікаве місто Тренчин

Загалом, Тренчин – одне з найцікавіших історичних міст Словаччини. Воно розташоване на заході країни приблизно у 100 км на північний схід від столиці Братислави і в 300 км від кордону з Україною.

Головною туристичною домінантою є замок, що височіє на скелі над містом і входить до числа найвідоміших замків Словаччини. З його мурів відкриваються панорамні краєвиди на старе місто й навколишні Карпати.

У центрі Тренчина збереглася середньовічна забудова, Ратушна площа, костели та вузькі вулички, які створюють атмосферу невеликого, але насиченого історією міста. Особливу цінність має римський напис на замковій скелі – унікальне свідчення присутності Римської імперії на території сучасної Словаччини.

Місто приваблює туристів не лише історією, а й культурним життям. У Тренчині регулярно проходять фестивалі, концерти та мистецькі події, зокрема один із найбільших музичних фестивалів у країні – Pohoda.

Поруч із містом розташований відомий курорт Тренчанські Тепліце, що робить регіон привабливим для поєднання міського туризму з оздоровчим відпочинком. Завдяки компактності, гармонійному поєднанню природи, архітектури й культурних подій Тренчин зручний для неспішної подорожі та добре підходить як для короткого візиту, так і для тривалішого перебування.

