У Збройних силах з’явилося нове командування безпілотних систем ППО, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ відзначає необхідність розвитку найтехнологічнішого напрямку сучасної війни, а саме - "Малої ППО".

Високопрофесійні офіцери із бойовим досвідом увійшли до створеного нового командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram, спроможності протидії ворожим дронам нарощуються.

Нові тенденції у перехопленні російських ударних дронів

Сирський зазначив, що у січні високі результати знищення "Шахедів" демонструють засоби саме українського виробництва.

За його словами, фіксується позитивна динаміка комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів.

"Триває підготовка додаткових екіпажів. Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил - вони виконують завдання в І-ІІІ ешелонах перехоплення. Паралельно посилюємо антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах", - відзначив Сирський.

Важливість "Малої ППО"

Як наголосив Головнокомандувач ЗСУ, "Мала ППО" - це один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.

"Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", - підкреслив генерал.

Також Сирський додав:

"У Збройних Силах створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. До командного складу Повітряних Сил моїми наказами відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО", за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення".

Водночас, як стверджує Головнокомандувач ЗСУ, за цим напрямом не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості українських військовослужбовців. Так, визначальними залишаються темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

Боротьба з ворожими дронами - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 19 січня міністр оборони України Михайло Федоров заявив про важливість реалізації завдання створення українського антидронового купола. Відповідна система має знищувати ворожі дрони ще на підльоті до визначених цілей ураження.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко вважає, що цей антидронний купол, напевно, не буде схожий на ізраїльський "Залізний купол". Бо в Україні треба організувати такий комплексний підхід, аби усі наявні різні засоби ППО працювали з’єднано в одній єдиній системі.

