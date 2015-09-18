Журналіст: В порівнянні з суддею Ємельяновим, Мосійчук - голота підзаборна

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов знову вийшов на роботу. За словами журналіста Дмитра Гнапа, саме проти нього Державна служба фінансового моніторингу проводила розслідування у липні цього року, а фінансова розвідка Ліхтенштейну заарештувала понад 13 мільйонів швейцарських франків на його рахунках.

Шокін показував сьогодні кіно в Раді. Давайте і я вам покажу. Це суддя Артур Ємельянов. Той самий, на рахунках якого ліхтенштейнська фінрозвідка заарештувала 13 мільйонів франків. Про що нам два місяці тому урочисто повідомив український Держфінмоніторинг. А це відео зняте кілька днів тому. На ньому Артур Ємельянов на роботі, у вищому госп.суді. Як мені неофіційно повідомили в самому суді, Генпрокуратура зараз активно торгується з Ємельяновим про "щедрі відступні" за те, щоб спустити на гальмах відкриті проти нього справи. І напевне, домовленість досягнуто. Оскільки, Ємельянов почав з'являтися на робочому місці. Всі звинувачення нахабно відкидає. Ну а на додачу, те саме повідомлення про арешт коштів в Ліхтенштейні вже прибрали зі сторінки Держфінмоніторингу. Тепер сторінка виглядає так: http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2845&lang=ukВ порівнянні з Ємельяновим і його мільйонами, Мосійчук - голота підзаборна, якого й за грати кинути не шкода. Оце я розумію маркетинг і аналіз клієнтів в ГПУ! Posted by Dmytro Gnap on Thursday, 17 September 2015

"Шокін показував сьогодні кіно в Раді. Давайте і я вам покажу. Це суддя Артур Ємельянов. Той самий, на рахунках якого ліхтенштейнська фінрозвідка заарештувала 13 мільйонів франків. Про що нам два місяці тому урочисто повідомив український Держфінмоніторинг. А це відео зняте кілька днів тому. На ньому Артур Ємельянов на роботі, у вищому госпсуді. Як мені неофіційно повідомили в самому суді, Генпрокуратура зараз активно торгується з Ємельяновим про "щедрі відступні" за те, щоб спустити на гальмах відкриті проти нього справи. І напевне, домовленість досягнуто", - написав у своєму Facebook журналіст.

Як запевняє Гнап, Ємельянов почав з'являтися на робочому місці і всі звинувачення нахабно відкидає.

Підсумовуючи журналіст робить висновок, що в порівнянні з "Ємельяновим і його мільйонами, Мосійчук - голота підзаборна, якого й за грати кинути не шкода".

Як повідомляв УНІАН, Держфінмоніторинг у рамках розслідування операцій, проведених за участі 44 компаній-нерезидентів «сім'ї» екс-президента Віктора Януковича, встановив, що протягом 2010-2013 років ці компанії отримали через рахунки в банках Латвії «інвестиції» в Україну в еквіваленті 1,37 млрд дол. США.

На даний час ці активи завдяки наданим службою матеріалам до Генеральної прокуратури України арештовані за рішенням Печерського районного суду м. Києва.

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений у 2003 році для реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.