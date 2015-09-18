Захист радикала Мосійчука заявив відвід судді, у засіданні оголошено перерву на невизначений час

Як передає кореспондент УНІАН, захисники Мосійчука пояснили, що нещодавно між Карабанем і Мосийчуком стався особистий конфлікт, тому є сумніви в неупередженості та об'єктивності судді при ухваленні рішення.

Враховуючи такий перебіг подій, в судовому засіданні оголошено перерву на невизначений час для розгляду заявленого клопотання іншим суддею Печерського суду.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата від Радикальної партії Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.