Суд не дав київській ТВК зняти з виборів Катеринчука

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Київської міської територіальної виборчої комісії, яка домагалася зняття кандидатури Миколи КАТЕРИНЧУКА з виборів Київського міського голови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кандидата в мери Києва М.КАТЕРИНЧУКА

„Як я й прогнозував, до питання зняття мене з дострокових київських виборів долучаються абсолютно всі: чи то шляхом судових позовів, чи шляхом блокування розміщення зовнішньої реклами, публікацій брудних матеріалів, підкупу виборців і т.ін. Разом з тим рішення Київського апеляційного суду є свідченням того, що і я, і моя команда готові до будь-яких протидій”, - наголосив кандидат на посаду Київського міського голови.

Він зазначив, що КМТВК “підготувала лише одну апеляційну скаргу і ця скарга стосується лише мене, в той час коли число зареєстрованих кандидатів сягає майже ста осіб”.

М.КАТЕРИНЧУК також наголосив, що зняти його з виборів нікому не вдасться. “Моє рішення щодо участі у київській кампанії було виваженим і свідомим. Я йтиму до кінця і виграю столичні вибори”, - додав М.КАТЕРИНЧУК.