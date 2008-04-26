Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав Благодатний вогонь представникам Церков та делегаціям з областей України. Церемонія відбулася у Софіївському соборі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи у Софії, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Благодатний вогонь вірні везуть в різні країни світу як велику святиню. “Із Єрусалима Благодатний вогонь прибув до України. Він є свідченням присутності Бога, його потужної животворної сили. Він є знаком воскресіння Христового”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО привітав усіх з Великоднем. Глава держави подякував Богу за прощення, захист і підтримку. “Відкриємо свої душі для добра та любові. Нехай Великодні святкові дні наповняться нашою гордістю за велич нашої рідної землі, радістю за відродження нашої української нації, за здобуту свободу і державність”, - сказав глава держави.

Він попросив у Бога, що Благодатний вогонь захистив українські родини, оселі і всю Україну. “Я прошу у Господа милості і благодаті, духовної наснаги і щасливої долі для кожного із вас, для всього нашого українського народу”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

На церемонії була присутня родина Президента, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та інші представники влади.

Благодатний вогонь отримали, зокрема, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ та глава Української греко-католицької церкви, верховний архієпископ Любомир (ГУЗАР).

Водночас, як повідомив УТ-1, представники УПЦ Московського патріархату привезли Благодатний вогонь окремим літаком ще о 19.00.