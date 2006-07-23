З Лівану прибули ще 96 українських громадян

Вночі 23 липня ц.р. до м.Харків доставлено 96 українських громадян, евакуйованих з Лівану. Цим же літаком прибули 6 іноземних громадян: Молдови (3), Росії (2) та Білорусі (1).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За повідомленням, у Харкові було організовано оперативні штаби, які зустріли евакуйованих та надали їм необхідну допомогу у розміщення на ніч, транспортуванні до залізничних та автовокзалів, придбанні квитків до місць проживання в Україні.

За інформацією Посольства України в Ліванській Республіці, сьогодні поромом, організованим канадською стороною, планується переправити до Республіки Кіпр (порт Ларнака) близько 50 громадян України. На цей час в Ларнаці вже перебувають 25 українців та членів їхніх сімей (у т. ч. 11 дітей), евакуйованих з Лівану сьогодні вночі. Для перевезення цих осіб передбачає здійснити авіарейс за маршрутом Бориспіль – Ларнака – Бориспіль.

Справа перебуває на контролі в посольствах України в Лівані, Сирії та в Республіці Кіпр, а також в департаменті консульської служби МЗС.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 липня за сприяння дипломатичних представництв України у Лівані, Сирії та Республіці Кіпр з Лівану евакуйовано 885 громадян України.