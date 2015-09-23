Контактна група 25 вересня знову обговорить питання проведення виборів на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 25 вересня під час відеоконференції знову обговорять питання можливого проведення виборів на окупованих районах Донбасу, наступна зустріч підгрупи з політичних питань може відбутися 28 вересня.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказав представник України у робочій підгрупі з політичних питань Роман Безсмертний.

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"На сьогодні робота вже завершена. Сьогодні була зустріч достатньо емоційна. Вона в принципі менше стосувалася суті, більше загальних обговорень, досить емоційних обговорень. Квінтесенцією є домовленість про те, що на відеоконференції в п'ятницю в рамках Трьохсторонньої контактної групи ще раз обговорять це питання (щодо проведення виборів на Донбасі- УНІАН), і група продовжить свою роботу в понеділок о 9:00 ранку, якщо за ці дні стане очевидним, що є предмет для серйозного подальшого обговорення, є якісь пропозиції сторін", - сказав Безсмертний.

Як зазначив представник у робочій підгрупі з політичних питань, те, що сторони знайшли можливість сьогодні вранці зустрітись, є позитивом.

"Хоча настрій не змінився, усі чудово розуміють, що вчорашні кроки, вони поставили на межу руйнування увесь процес, який йшов... Всі сторони дали оцінку ситуації і домовились про те, що пройдуть консультації в Москві і Києві, і після цього обміняються думками, як далі можна рухатись", - розповів Безсмертний.

Він зазначив, що на його переконання, не рухатися далі не можна.

"Той прогрес, який досягнутий, мінімальний, але він досягнутий по безпековій групі, по економічній він потребує фіналізації, тобто тилового підкріплення. У цьому процесі цього тилового підкріплення, цієї динаміки є робота політичної підгрупи, тому що це все треба обслуговувати суспільними процесами, законодавчими і правовими процесами", наголосив Безсмертний.

Він сподівається, що сторони знайдуть у собі сили продовжити цей процес.

Також Безсмертний повідомив, що усе, що зараз відбувається, це відбувається у рамках підготовки до саміту 2 жовтня у Парижі лідерів "нормандської четвірки".

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"Цей саміт і зустріч "нормандської четвірки" вона підганяє, хоча може бути і другий варіант, що є спроба перекласти усі проблеми на "нормандську четвірку", щоб вона дала імпульс", - сказав представник України у робочій підгрупі з політичних питань.

Окрім того, він повідомив, що у полі зору робочої підгрупи тримається одночасно три проблеми, які переплітаються між собою.

"Це питання модальності виборів. Друге - це питання особливого порядку (здійснення місцевого самоврядування - УНІАН), і питання амністії", - додав Безсмертний.