Луценко: рішення про скасування судимостей Януковича сфальсифіковане

Рішення про скасування судимостей з лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА було сфальсифікованим, заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вчора ввечері в ефірі "5 каналу".

За його словами, рішення про закриття цієї справи було неправомірним.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: “Казати про відсутність складу злочину, а тим самим кажучи, що ЯНУКОВИЧ сидів на зоні ні за що - це явний політичний прогиб перед людиною, яка хоче стати прем`єр-міністром. Щоб він вніс ЮЩЕНКУ біографію, де будуть відсутні декілька років його тяжкої молодості”.

Довідка УНІАН. В.ЯНУКОВИЧ у 1968 році у підлітковому віці був засуджений і відбував покарання в колонії для неповнолітніх, а в 1970 році був засуджений повторно. Обидві судимості зняті.

Влітку 2005 року прокуратурою Донецької області була порушена кримінальна справа за фактом фальсифікації зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА, проте у жовтні того ж року провадження по даній справі було закрите, зважаючи на відсутність складу злочину. Через деякий час Генпрокуратура витребувала матеріали вказаної справи і 12 січня ц.р. відмінила ухвалу про закриття виробництва по ньому, після цього справа «направлена в Донецьку обласну прокуратуру для повного розслідування».

31 січня 2006 року генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Донецькій обласній прокуратурі доручено провести повне розслідування справи про зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА.

8 лютого прокурор Донецької області Олександр БАГАНЕЦЬ повідомив, що слідство у справі про фальсифікацію зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА відновлене за вказівкою Генпрокуратури.

20 липня О.БАГАНЕЦЬ підтвердив, що справа за фактом фальсифікації постанов суду про зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА повторно закрита за відсутністю складу злочину.

21 липня О.МЕДВЕДЬКО сказав, що вважає законним повторне закриття справи про можливу фальсифікацію зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА.