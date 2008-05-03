Сьогодні - Всесвітній день свободи преси

Сьогодні відзначається Всесвітній день свободи преси.

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН напередодні заявив про те, що світу необхідні "вільні й незалежні" засоби масової інформації, безпека яких була б забезпечена.

Комітет, що базується в Нью-Йорку, на захист журналістів раніше опублікував список країн, найбільш небезпечних для журналістів. Очолює список Ірак, повідомляє радіо «Свобода».

За інформацією радіостанції «Эхо Москвы», тільки 18% населення Землі користуються свободою друку, а 42% взагалі її позбавлені. Такі дані містяться в доповіді американської неурядової організації Freedom House.

На думку дослідників, в цілому минулого року, порівняно з 2006 роком, ситуація погіршилась. Останні місця в списку країн займають Бірма, Куба, Північна Корея і Туркменістан. У десятці найгірших – Білорусь та Узбекистан.

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