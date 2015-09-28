ЗМІ: делегація РФ залишила зал ГА ООН під час виступу Порошенка

Про це ТАСС повідомив високопоставлений російський дипломат.

"Ми залишили залу на знак протесту проти відверто політизованої та агресивної промови, яка абсолютно не відповідала заявленій темі саміту", - підкреслило джерело.

Як стало відомо ТАСС, в залі залишився один російський дипломат.

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Відповідаючи на питання про те, чому цього дипломата все-таки залишили на місці делегації, співрозмовник агентства підкреслив, що "російська сторона має звичку слухати своїх опонентів і не залишати їх виступу зовсім без уваги".

У свою чергу джерело виданню РИА Новости зазначило, що зал залишив тільки постпред Росії в ООН Віталій Чуркін, проте в залі залишилася частина представників РФ. При цьому, глава МЗС РФ Сергій Лавров знаходився в залі очікувань, оскільки його виступ був відразу після Порошенка.

"Неправильно стверджувати, що російська делегація залишила зал під час виступу українського лідера. Зал залишив тільки керівник (постпред РФ Віталій Чуркін — ред), при цьому значна частина делегації перебувала в залі", — сказав співрозмовник агентства.

"Що стосується Лаврова, він нікуди не йшов, а чекав своєї черги вийти на трибуну (згідно з порядком виступів) у кімнаті для очікування", — додало джерело.