Порошенко: між Україною та Австрією відкриються нові можливості для розширення торговельно-економічної співпраці

На цьому наголосив президент України Петро Порошенко під час зустріч з Федеральним президентом Австрія Гайнцем Фішером у Нью-Йорку, в будівлі Генасамблеї ООН, передає прес-служба глави держави.

Порошенко схвально оцінив завершення Австрією внутрішньодержавних процедур ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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У цьому зв'язку було домовлено про направлення в Україну бізнес-місії австрійських ділових кіл на чолі з міністром закордонних справ.

Фішер привітав рішення України щодо виключення Австрії з переліку країн для контролю за трансфертним ціноутворенням.

Співрозмовники також обговорили реалізацію Мінських домовленостей. Було наголошено, що демократичний світ має продовжувати тиск на Москву для забезпечення повного припинення вогню і створення умов для якнайшвидшої реінтеграції окупованих територій під повний суверенітет України.

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Федеральний президент Австрії також запевнив у готовності продовжувати надання гуманітарної допомоги українським громадянам, які постраждали в зоні проведення антитерористичної операції.