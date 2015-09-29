Порошенко й Дуда: у разі проведення псевдовиборів на Донбасі слід посилити військову допомогу Україні

Глава держави високо оцінив послідовну і тверду підтримку Польщею зусиль України, спрямованих на встановлення миру та політичне врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба президента України.

"У ході зустрічі Анджей Дуда наголосив, що Польща є і залишатиметься надійним союзником України у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності, у реалізації проєвропейських реформ", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глави двох держав обговорили ситуацію на Донбасі. Зокрема, президент Польщі акцентував увагу на неприпустимості "замороження" конфлікту. Також Петро Порошенко і Анджей Дуда засудили проведення псевдовиборів на окупованих територіях і погодилися, що у разі їх проведення має бути збільшена військово-технічна допомога Україні та посилено санкції щодо Росії.

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Окрім цього, президенти України та Польщі обмінялися думками стосовно актуальних питань двостороннього порядку денного, а також розвитку співробітництва в регіоні Східної Європи, зокрема у форматі «Вишеградська четвірка + Україна» та домовилися про наступну зустріч у цьому форматі.

Співрозмовники також домовилися про візит Президента Дуди в Україну у цьому році.

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Як повдіомляв УНІАН, президент Петро Порошенко після переговорів в двосторонньому форматі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом заявив, що Україна отримала запевнення від ЄС у тому, що питання Сирії не може бути змішане з питанням про ситуацію з безпекою в нашій країні.