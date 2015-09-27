У Німеччині заявили, що не мають наміру скасовувати санкції проти Росії

Про це в суботу, 26 вересня, заявив глава відомства федерального канцлера Петер Альтмаєр в інтерв'ю тижневику der Tagesspiegel am Sonntag, передає Deutsche Welle.

Таким чином він прокоментував заяву віце-канцлера ФРН Зігмара Габріеля, який напередодні запропонував скасувати санкції через важливу роль Москви у врегулюванні кризи в Сирії.

За словами Альтмаєра, роль Путіна дійсно важлива. "Але це не означає, що ми змінимо позицію щодо українського питання. Ми не піддамося на шантаж", - сказав німецький політик.

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Раніше пропозицію віце-канцлера розкритикувала депутат бундестагу від опозиційної партії "Союз-90"/"Зелені" Марілуїза Бек. Вона назвала цю заяву "політично нерозумною", сказавши, що заклик Габріеля здатний викликати серйозне занепокоєння у держав, розташованих між Берліном і Москвою.

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель висловився за поліпшення відносин з Росією. За його словами, конфлікт в Україні не повинен визначати відносини між Німеччиною і РФ.