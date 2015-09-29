УКРОП закликає припинити бізнес з Росією

«У програмі нашої партії прописана заборона на інвестиції в країну-агресор, заборона на ведення бізнесу з нею. Я вважаю, що самі українські громадяни повинні розуміти, що за ці інвестиції вбивають наших молодих хлопців», – підкреслив Геннадій Корбан в ефірі каналу «112 Україна».

Політик також вважає, що Україна повинна шукати рішення в питаннях постачання російського газу. Один з можливих варіантів, за його словами, – розраховуватися з Росією за газ на вході до України, щоб далі самостійно торгувати з європейськими країнами. «Ми можемо почати ефективно управляти своєю «трубою», – зазначив Корбан.

Крім того, політик повідомив, що вважає правильним кроком блокаду Криму громадськими активістами. «Це називається пряма демократія. Хоча Україна може втратити 2-3% товарообігу з РФ, але це не загрожує економіці України. Росія нахабно забрала частину території України, і я не розумію, чому ми досі постачали продукти і все інше до Криму. Те ж саме можна зробити і на Донбасі», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про долю людей на півострові, Корбан заявив: «Ці люди зробили свій вибір. Крім того, країна-агресор, яка захопила Крим, повинна сама думати про його забезпечення. У нас досить своїх проблем». При цьому Корбан додав, що на материковій України потрібно побудувати «красиве життя».