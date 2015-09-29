До учасників засідання контактної групи в Мінську приєдналися представники бойовиків

Про це повідомляє МЗС Білорусі у Твіттер.

Читайте такожУ Мінську Росія намагається схилити Україну до переговорів з представниками бойовиків - Марчук

«Почалися консультації Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей», - зазначається у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що російська сторона у підгрупі з безпеки кілька разів вдавалася до демаршів, щоб змусити Україну вести діалог з представниками бойовиків.