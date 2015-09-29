До учасників засідання контактної групи в Мінську приєдналися представники бойовиків

20:02, 29 вересня 2015
Політика
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До учасників засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, яке проходить у Мінську, приєдналися представники бойовиків.

беларусь / rstk.by

Про це повідомляє МЗС Білорусі у Твіттер.

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«Почалися консультації Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей», - зазначається у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що російська сторона у підгрупі з безпеки кілька разів вдавалася до демаршів, щоб змусити Україну вести діалог з представниками бойовиків.

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