Росія застосовує пересувні крематорії для усунення слідів злочинів в Україні - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія використовує рухомі крематорії для усунення слідів вчинених злочинів в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
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"Незважаючи на той факт, що до сьогодні Росія відмовляється офіційно визнати своє пряме військове вторгнення, сьогодні не має жодного сумніву, що це є агресивна війна проти моєї країни, проти України.
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Для того, щоб ввести в оману світову спільноту, російське керівництво наказало зняти військові розпізнавальні знаки з її військовослужбовців та ідентифікаційні знаки з її військової техніки, відмовитися від своїх солдатів, які були захоплені на полі бою, та цинічно використовувати рухомі крематорії для усунення слідів злочинів на території України", - наголосив Порошенко.