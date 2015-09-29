Справу Єрофєєва-Александрова передадуть Вищому спецсуду для визначення підсудності

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегії Голосіївського райсуду Києва Микола Дідик. "Колегія суддів вирішила кримінальне провадження стосовно Єрофєєва Євгена, Александрова Олександра направити до Апеляційного суду Києва для звернення з поданням до Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних та цивільних справ для вирішення питання для направлення кримінального провадження з одного суду до іншого", - зазначається в ухвалі.

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Також суд ухвалив рішення за відсутності інших клопотань запобіжний захід Єрофєєву та Александрову залишити без змін - тримання під вартою до 21 листопада.

У рішенні суду зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Сьогодні адвокати затриманих в Луганській області Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва в ході підготовчого судового засідання в Голосіївському районному суді Києва звернулися до суду з клопотанням повернути прокуратурі обвинувальний акт через невірність визначення місця підсудності. За їхніми словами, розгляд справи має відбуватися за місцем скоєння підозрюваними злочину, тобто в одному із судів Луганської області.

Як повідомляв УНІАН. 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено.

Він відзначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу. Матіос також сказав, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.