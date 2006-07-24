Клюєв відкидає звинувачення “бютівців” у підкупі Мороза

Народний депутат з фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ відкидає звинувачення депутатів-“бютівців” у підкупі голови Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА і не виключає звернення до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам А.КЛЮЄВ підкреслив, що народним депутатам не личить говорити про нічим не підтверджені речі.

«Подібних розмов не було і не могло бути», - сказав він.

А.КЛЮЄВ зазначив, що зараз цю заяву аналізують юристи і, скоріш за все, він звернеться до правоохоронних органів, прокуратури, суду для того, щоб подібних заяв не було і в подальшому.

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, коментуючи заяву депутата з фракції БЮТ Олега ЛЯШКА, зауважив, що він звик до таких голослівних заяв.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він не здивувався, почувши це. «Для нас нічого немає дивного, це не є сенсація для України – це стиль партії і її лідера. Я думаю, мінусів вони наберуть за час спікеріади достатньо. Це український народ оцінить», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і також не виключив звернення до суду з приводу зазначених зауважень.