Євросоюз виділив Україні 3,5 мільйони євро на місцеві вибори
Євросоюз виділив Україні 3,5 млн євро фінансової допомоги для проведення місцевих виборів.
Ці гроші надані різними місцевим та міжнародним організаціям, повідомляє ТСН. Фінансова допомога буде спрямована на спостереження за виборами, тренінги, залучення громадянського суспільства до реформи виборчого законодавства, організацію передвиборних дебатів, а також створення онлайн-карти, на якій будуть позначені можливі порушення в ході виборів.
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"Євросоюз всіляко підтримує Україну в цей час, надаючи в тому числі і фінансову допомогу проектам, спрямованим на забезпечення чесних, прозорих і відкритих виборів згідно загальноприйнятим демократичним стандартам", - йдеться в повідомленні прес-служби представництва ЄС в Україні.
Нагадаємо, вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Згідно із законом, у виборах не зможуть взяти участь партії комуністичного та націонал-соціалістичного спрямування. Вибори не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, а також у 91 населеному пункті Донецької та 31 – Луганської областей на підконтрольній території Україні, які неможливо забезпечити.