Експерти назвали вартість одного голосу на виборах мера Києва

Більшість виборчих штабів перейшли до прямого купування голосів виборців під час передвиборчої кампанії в Києві.

Про це в коментарі УНІАН заявив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

За його словами, інститут Горшеніна провело телефонне опитування в місті Києві з метою з`ясувати, хто з учасників мерської кампанії пропонує киянам гроші за відповідну позначку в бюлетені. В результаті опитування з`ясувалося, що більшість виборчих штабів перейшли до прямого підкупу виборців, сказав К.БОНДАРЕНКО.

«Це означає, що на сьогодні в Києві не йде мова про конкуренцію політичних програм чи про конкуренцію осіб – представників тих чи інших політичних сил. На даний момент київська кампанія звелася виключно до боротьби технологій з прямої купівлі голосів виборців. При цьому винаходяться все нові методи, порівняно з якими технології Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зразка 2006-го року, – просто дитячий садок», - зазначає К.БОНДАРЕНКО. «Тож про які ж демократичні вибори і європейську Україну йдеться?», - резюмував експерт.

За даними Інституту Горшеніна, вартість одного голосу на виборах мера Києва доходить до 100 дол.