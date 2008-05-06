Ющенко нарешті визначився з датою виступу в парламенті

13 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, у посланні глава держави дасть оцінку політичній та економічній ситуації в Україні а також міжнародній обстановці. Крім того, В.ЮЩЕНКО окреслить низку завдань в українській політиці на майбутнє.

І.ВАННИКОВА також зазначила, що положення послання Президента, відповідно до домовленостей між членами коаліції, є основою для остаточної редакції програми дій уряду, яку має затвердити Верховна Рада.