Ющенко завітає до Букінгемського палацу

14-15 травня відбудеться робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великої Британії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, програмою візиту передбачені переговори Президента України з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ та їхня спільна прес-конференція.

Також Президент України зустрінеться з лідером Консервативної партії Великої Британії. Передбачена також зустріч глави Української держави з провідними парламентаріями та його виступ перед членами палати лордів та палати громад.

Також програма візиту передбачає зустріч Президента України з принцом ЕНДРЮ герцогом Йорським у Букінгемському палаці.

У Королівському інституті міжнародних справ «Четем Хаус» відбудеться виступ Президента України на тему «Прогрес України після Помаранчевої революції».

Крім того, у Лондоні Президент України візьме участь у церемонії відкриття виставки, присвяченої вшануванню пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.