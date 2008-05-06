Москву розвеселила гнівна реакція України на ”макет ракети”

Чорноморський флот Російської Федерації спростував інформацію про втрату ним ракети в Криму.

Як заявив у коментарі кореспонденту УНІАН начальник Служби інформації та громадських зв`язків ЧФ - капітан 1 рангу Андрій КРИЛОВ, 26 квітня пішим загоном прикордонної служби України на кримському узбережжі в районі села Привітне «було знайдено виріб (макет), що належить Чорноморському флоту».

Як повідомив А.КРИЛОВ, після встановлення приналежності виробу, фахівцями Чорноморського флоту в присутності представників прикордонної служби, ВМС, МНС і МВС України він був оглянутий. «Під час огляду встановлено, «що виріб не є бойовим і не становить загрози для людей і довкілля», - зазначив А.КРИЛОВ. На місці було складено відповідний акт, його підписали всі учасники огляду. Було ухвалено рішення про передачу макету Чорноморському флоту. «Вона (передача виробу – УНІАН) була здійснена в робочому порядку», - сказав начальник Служби інформації та громадських зв`язків ЧФ.

«Викликає подив реакція окремих ЗМІ, які прагнуть через 10 днів після події надати їй скандальний характер», - сказано в офіційній заяві Служби інформації та громадських зв`язків ЧФ.

Українські ЗМІ в понеділок повідомили, що нібито наприкінці квітня в районі села Привітне між Алуштою та Судаком у Криму було знайдено «російську ракету, призначену для ураження надводних і повітряних цілей».

Нагадаємо, що раніше Міністерство закордонних справ України вручило ноту протестуМЗС Росії щодо дій Чорноморського флоту Російської Федерації у зв`язку з випробуванням авіаційної протичовнової ракети на території України.

Про це УНІАН повідомив спікер МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його даними, представники ЧФ РФ надали документи, якими підтвердили приналежність ракети до майна однієї з частин Чорноморського флоту. Спікер відзначив, що проведення яких-небудь випробувань не було жодним чином узгоджено з Україною.