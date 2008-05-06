Частина НУ-НС вже не являє собою ”єдину команду з єдиними цілями”

Народні депутати фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Юрій КОСТЕНКО та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ сумніваються у можливості висунення єдиного кандидата від демократичних сил на виборах міського голови Києва.

Про це вони сказали в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.

Зокрема, М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ ставить під великий сумнів можливість висунення єдиного кандидата від демократичних сил до того часу, як дані про кандидатів будуть подані до друкарні Тервиборчкому. «Без домовленостей коаліції був висунутий на посаду мера Олександр ТУРЧИНОВ, «Наша Україна» взагалі нікого не висунула. Якщо цього не вдалося зробити раніше, навряд чи вдасться зробити і зараз», – зазначив він.

За словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, сам процес призначення дострокових виборів у столиці був досить поспішним і передчасним. Депутат визнав, що, хоча і голосував за призначення цих дострокових виборів, робив це невпевнено і зараз шкодує.

«Вищий законодавчий орган прийняв рішення з порушеннями, але що є, те є. Ще на самому початку були закладені усілякі течії, котрі не дають можливості знайти єдиного кандидата, тому навряд чи до 9 травня він буде», – вважає М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Він також уважає негативним фактором відсутність єдиного кандидата від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».

«Належати до блоку і висувати себе самостійно не зовсім етично. Такі речі повинні узгоджуватися і вирішуватися на Раді Блоку. Оскільки немає порядку, все дуже розмите, то й висуванців дуже багато – і Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, і Микола КАТЕРИНЧУК, та й інші», – сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Депутат додав, що кожна людина, котра хоче про себе заявити, має на це право, але водночас потрібно дотримуватися загальної політичної культури, яка полягає в певному обмеженні себе і підпорядкуванні більшості.

В свою чергу, Ю.КОСТЕНКО переконаний, що висунення єдиного кандидата на посаду мера Києва зараз неможливе. «Якщо б це було можливо, то не було б такої кількості кандидатів, а від коаліції одразу був би один кандидат. У кожної партії свої політичні інтереси. Ми не можемо на сьогодні навіть уявити єдину команду з єдиними цілями. У кожної партії є свої інтереси – тактичні і політичні», – сказав він.

Депутат наголосив, що особисто підтримує ідею єдиного кандидата, але вважає, що ці питання зараз ніхто не буде вирішувати. «Перше, що ми мали б для себе усвідомити, це те, що саме ми хочемо змінити в Києві. Те, що сьогодні відбувається у місті, нікого не задовольняє, і всі з цим погоджуються. У коаліційній угоді було записано, що ми будемо разом сприяти тому, щоб в Києві змінилася ситуація. Проте коли зайшла мова про єдиного кандидата, всі забули, що обіцяли. Кожна політична команда почала будувати свої плани», – зазначив Ю.КОСТЕНКО.

На його думку, основною причиною того, що демсили не висунули єдиного кандидата, є націленість політичних сил на наступні президентські вибори.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає висунення єдиного кандидата від демсил у мери Києва «дуже ефективним кроком». За його словами, до цього постійно йшла вся фракція блоку НУ-НС. «Ми вважаємо, що тільки це може засвідчити реальне існування коаліції і перевагу спільних національних інтересів над кон’юнктурними інтересами відповідних політичних сил. На жаль, є політичні сили, які не наважуються на такий крок, а це свідчить про перевагу власних вузькопартійних інтересів», – сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Депутат переконаний, що висунення єдиного кандидата від демократичних сил призвело б до найбільш позитивного результату виборів у столиці, але на заваді стоять «вузькопартійні амбіції, намагання скористатися ситуацією в інтересах конкретної політичної сили, а не в інтересах киян».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня кандидат на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО заявив, що протягом тижня демократичні сили домовляться про єдиного кандидата на виборах мера столиці.