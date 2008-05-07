Рейтинг Блоку Черновецького майже зрівнявся з рейтингом самого мера - соціологи

Рейтинг Блоку Черновецького майже зрівнявся з рейтингом самого мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомив УНІАН експерт громадської організації «Центр суспільних досліджень «Український меридіан» Сергій КУЗКА, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного серед киян з 29 квітня по 5 травня.

С.КУЗКА зазначив, що рейтинг чинного мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО продовжує зростати і на сьогодні становить 39,1%.

За його словами, за незмінності лідера перегонів, яким залишається Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відбулися зміни у розташуванні кандидатів, які змагаються за друге місце у перегонах за крісло Київського міського голови. Зокрема, Микола КАТЕРИНЧУК, який до цього посідав третє місце, не лише наздогнав, але й випередив Віталія КЛИЧКА. «Сьогодні рейтинги цих двох кандидатів майже рівні і коливаються в районі 14-15%. Хоча вихід Миколи КАТЕРИНЧУКА на друге місце із 14,5% проти 14,4% у КЛИЧКА свідчить про існування доволі стійкої тенденції до зміни фаворитів у другому ешелоні кандидатів», - вважає С.КУЗКА.

Він також зауважив, що останнім часом рейтинг Блоку Леоніда Черновецького наближається до рейтингу самого Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Зокрема, сьогодні за блок чинного мера готові проголосувати 31,6% киян.

За даними дослідження, аналогічно мерським перегонам, на друге місце серед партій та блоків, які виборюють місця у Київраді, вийшов Блок Катеринчука. «Хоча відрив між Блоком Катеринчука та Блоком Кличка поки що не є значним – 9,4% проти 9,2%, але, зважаючи на аналогічну ситуацію із рейтингами цих політиків на мерських перегонах, сьогодні можна говорити про перетікання електорату Віталія КЛИЧКА та симпатиків його блоку до Миколи КАТЕРИНЧУКА та його політичної сили», - наголосив С.КУЗКА.

В останні тижні також чітко намітилася тенденція до зменшення рейтингу Блоку Юлії ТИМОШЕНКО. Сьогодні за цю політичну силу мають намір проголосувати лише 8,3% киян.

В опитуванні за методом прямого інтерв’ю взяли участь 1500 киян. Похибка становить не більше 2,3%.