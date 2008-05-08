Що отримає Україна від Путіна-прем’єра?

На думку українського політолога Сергія Тарана, Путін-прем’єр матиме на Україну не менший вплив, аніж Путін-президент:

«У Росії, як і в будь-якій авторитарній країні, політику визначає не той, хто формально має повноваження, а той, хто має реальний вплив через персональні стосунки, через розстановку своїх людей, через авторитет у силових структурах. Тому, думаю, він визначатиме багато чого, що визначається в українсько-російських стосунках. Зокрема, через вплив на газову політику Росії. Тому що Путін мав, і матиме цей вплив, а газова політика є такою самою складовою зовнішньої політики, як МЗС», – зазначає Сергій Таран.

Проте у новому розподілі президентсько-прем’єрських повноважень у Росії зовнішня політика, найімовірніше, стане компетенцією саме президента Медведєва, а не прем’єра Путіна, вважає російський політолог Андрій Окара.

«За останні 8 років Володимир Володимирович довів, що і він, і його найближче оточення не є тими людьми, які розуміють, як потрібно будувати відносини з найближчими сусідами Росії, насамперед з Україною. За останні роки Росія втратила роль лідера на пострадянському просторі. Вона вже не є центром консолідації пострадянських країн, вона вже не є країною, яка визначає критерії легітимності для пострадянських режимів», – наголошує Андрій Окара.

Очевидно, кажуть оглядачі, тандем Путін-Медведєв (чи Медведєв-Путін) і далі намагатиметься реінтегрувати пострадянський простір. Для цього застосовуватиметься газ і Московський патріархат, проросійські сили і російська військова присутність. Ще одна очевидність – це консолідована діяльність кремлівської команди на зовнішніх фронтах. Це означає, що розпорошеним силам протистояти їй буде важко. Теж очевидність, яку в Україні нібито розуміють, але далі розуміння поки не йдуть.

Радіо Свобода