Катеринчук: сімдесят-якийсь там кандидат у мери звернувся до суду

Окружний адміністративний суд Києва залишив без задоволення позовну вимогу кандидата на посаду Київського міського голови Володимира ШПАКОВИЧА щодо зняття з виборчих перегонів у столиці Миколу КАТЕРИНЧУКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кандидата в мери столиці М.КАТЕРИНЧУКА.

За даними прес-служби, відповідне рішення було оприлюднене сьогодні під час судового засідання.

„Я не виключаю, що сімдесят-якийсь там кандидат на посаду мера звернувся до суду, аби зняти мене з перегонів за вказівкою чинної київської влади", - заявив М.КАТЕРИНЧУК. При цьому він наголосив, що позовна заява "просто не могла бути задоволена, оскільки позивач навіть не надав суду достовірно встановлених юридично значимих фактів порушень виборчого законодавства з мого боку, а в судовому засіданні були оголошені виключно припущення, що встановлено у судовому рішенні".

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, так і незрозуміло, в яких саме порушеннях його, як кандидата, намагалися звинувачувати.

„Та попри все я радий, що подібні дії вчиняються по відношенню до мене, що дає мені можливість остаточно пролити світло, і через суд також, на шалений тиск, який вчиняють по відношенню до мене”, - додав М.КАТЕРИНЧУК.