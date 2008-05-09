Міністр пояснив Ющенку ситуацію на ринку зерна

Міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК поінформував Президента України Віктора ЮЩЕНКА про ситуацію на ринку зерна та заходи, що потребують першочергового вирішення у контексті його подальшого розвитку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до В.ЮЩЕНКА міністр представив ініціативи Мінагропрому, що, за оцінками експертів, мають забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому ринку зерна та посилити позиції України на світових ринках.

Мінагропром вважає за необхідне до кінця поточного маркетингового року відновити режим експорту зерна без обмежень. “Для того, щоб уникнути ситуації, коли зерноторгові компанії поза конкуренцією зможуть скуповувати зерно у період масових жнив та формувати цінову політику на внутрішньому ринку навіть за умов обмеження експорту, Міністерство вважає за необхідне вжити такі заходи: передбачення при внесенні змін до Бюджету-2008 за програмою «Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку» коштів в 1,3 млрд. грн. З цієї суми 0,5 млрд. грн. мають бути виділені в травні – липні для закупівлі зерна (в тому числі, за форвардними контрактами)”, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, відзначається в листі до Президента України, міністерство виступає за доцільність підготувати в ході збору цьогорічного урожаю, оцінки його обсягів та тенденцій на світових ринках, комплекс заходів щодо стабільного насичення внутрішнього ринку зерна на весь маркетинговий рік та його регулювання.

Для забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому ринку зерна Мінагропром також виступає за важливість підписання Меморандуму між урядом та основними зернотрейдерами щодо спільної відповідальності сторін за формування державних і регіональних ресурсів зерна, які гарантують продовольчу безпеку країни та недопущення експорту зерна в обсягах, що перевищують передбачені балансом попиту та пропозиції на 2008/09 маркетинговий рік.