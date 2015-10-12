Країни-ініціатори трибуналу щодо MH-17 шукають йому альтернативу - посол Нідерландів в РФ

Про це заявив в інтерв'ю РИА Новости посол Нідерландів в РФ Рон ван Дартел.

"Росія дуже чітко заявила про свою позицію за допомогою вето. Це кінець зусиль щодо заснування трибуналу, і тепер ми шукаємо альтернативи йому", — сказав дипломат.

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За словами ван Дартела, зараз ці варіанти обговорюються між країнами, що входять в міжнародну слідчу групу.

Серед таких альтернатив посол назвав розслідування в рамках Міжнародного кримінального суду (МКС), а також проведення міждержавного суду країн міжнародної слідчої групи. Він підкреслив, що на даний момент "безумовного пріоритету" серед цих варіантів немає, так як обговорення поки що триває.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН 29 липня розглянув ініціативу зазначених 5 країн про заснування міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності осіб, винних у катастрофі малайзійського "Боїнга". Росія заблокувала проект резолюції, представлений від імені групи країн, що проводять розслідування авіакатастрофи.