Українсько-німецькі відносини ніколи не мали такого рівня довіри, як зараз - Порошенко

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується в повідомленні, глава держави висловив слова вдячності німецькому народові за підтримку і солідарність з Україною. «Українсько-німецькі відносини ніколи не мали такого рівня довіри, як зараз», - підкреслив Порошенко. Він підкреслив визначальну роль Німеччини і Франції у процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі і єднання всієї Європи в українському питанні.

Президент переказав глибоку вдячність німецькому Канцлерові Ангелі Меркель за участь Німеччини та її особисто у врегулюванні ситуації в Україні, а також за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент України також поінформував Голову Бундестагу про поточну ситуацію на Донбасі в контексті виконання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння після Мінських переговорів та зосередив увагу гостя на порушенні «режиму тиші» з боку терористів і загостренні ситуації в районі Дебальцевого.

Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємодії в контексті ратифікації Німеччиною Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Глава держави висловив сподівання на те, що Бундестаг найближчим часом ратифікує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. В свою чергу, Голова Бундестагу повідомив, що голосування з цього питання заплановано на 27 березня поточного року і запевнив, що питанню поглиблення німецько-українських стосунків приділяється значна увага з боку німецьких парламентарів.

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Ламмерт запевнив президента України в тому, що в питаннях суверенітету, територіальної цілісності та незалежності Німеччина чітко стоїть на позиціях України і робить все можливе, щоб позиція Європи з цього гострого питання була консолідованою. «Конфлікт на Сході України – це не лише питання України. Це питання всієї Європи», - наголосив Голова Бундестагу. «Ми усі бачимо, що Україна хоче бути сучасною та європейською, але Росія цього боїться і не хоче», - сказав Ламмерт.

Обговорюючи питання звільнення української льотчиці, депутата українського парламенту Надії Савченко, Голова Бундестагу наголосив на тому, що позиція РФ в цьому питанні має бути послідовною. «Якщо Росія серйозний партнер, вона б мала продемонструвати це», - сказав Ламмерт.

У зустрічі також взяли участь заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий, Уповноважений президента України, народний депутат Ірина Геращенко, директор Департаменту політики і комунікації МЗС України Олексій Макеєв, член Бундестагу, Голова Німецько-української парламентської групи Карл Вельман, Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, підкреслюється в повідомленні.